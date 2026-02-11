Il prezzo del PUN oggi | andamento e variazioni orarie

Il prezzo del PUN oggi è in crescita. Durante la giornata, si sono registrate variazioni orarie che hanno portato a un aumento rispetto ai giorni precedenti. I consumatori e le aziende monitorano da vicino l’andamento, che può influenzare le bollette e i costi di produzione. La situazione resta sotto osservazione, con i mercati che reagiscono alle fluttuazioni del mercato energetico.

Il PUN (Prezzo Unico Nazionale dell’energia elettrica) rappresenta il riferimento principale per il mercato elettrico italiano. Oggi, 11 Febbraio 2026, il valore medio del PUN si attesta a 0,1208 €kWh. Analizzando le variazioni orarie registrate nella giornata precedente (10 Febbraio 2026), si osserva che il prezzo minimo è stato di 0,1051 €kWh (tra le ore 2 e 4), mentre il prezzo massimo ha raggiunto 0,1359 €kWh alle ore 10. Le ore più economiche per il consumo di energia sono risultate quelle notturne (dalle 2:00 alle 5:00), mentre le fasce orarie più costose si sono concentrate tra le 9:00 e le 11:00 e tra le 18:00 e le 19:00. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

