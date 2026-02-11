google meet facilita la visualizzazione dei media condivisi

Durante le riunioni online, Google Meet semplifica la visualizzazione dei media condivisi. L’applicazione si aggiorna per rendere più facile seguire i contenuti condivisi, migliorando l’esperienza degli utenti. Ora è più semplice navigare tra le slide, le immagini e i video senza interruzioni o perdite di tempo.

google meet continua a evolversi, offrendo una gestione più fluida dei contenuti condivisi durante le riunioni online. questo testo analiza le novità introdotte, evidenziando la possibilità di aprire i contenuti condivisi in una finestra separata e le implicazioni pratiche per utenti e team. l’esame include anche le caratteristiche principali della piattaforma, disponibili su diversi dispositivi e ambienti di lavoro. google meet: apertura in nuova finestra dei contenuti condivisi. la funzione consente di spostare i contenuti visualizzati durante una condivisione in una finestra indipendente. compare un pulsante denominato “open in new window” che permette di estrarre contenuti condivisi come immagini, documenti o contenuti dello schermo in una finestra separata. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Google Meet su Android potrebbe presto aggiungere la funzione di traduzione vocale in tempo reale.

