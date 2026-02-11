Frittelle di Carnevale | ricetta di Verona e dove trovare le migliori

A Verona, il Carnevale è una tradizione che si tramanda da secoli. La festa, che risale almeno al Cinquecento, anima le strade con maschere e carri colorati. Tra le specialità più amate, ci sono le frittelle di Carnevale, che i veronesi preparano con passione o cercano nelle pasticcerie della città. Ogni anno, la voglia di dolci e allegria rende questa festa un momento speciale per tutta la comunità.

Alcuni storici fanno risalire il Carnevale di Verona al millecinquecento, da sempre è un momento di grande festa per i veronesi. Ed è vera allegria quella portata dalle “fritole”. Era in uso che la corporazione dei panettieri le offrissero per il Carnevale ai propri clienti affezionati. “Fritole”.🔗 Leggi su Veronasera.it

