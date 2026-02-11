Fisioterapia Neurologica

La Fisioterapia Neurologica si rivolge a chi ha subito danni o malattie del sistema nervoso centrale e periferico. Si tratta di un percorso riabilitativo molto specifico, che mira a ristabilire le funzioni e migliorare la qualità della vita dei pazienti. In molti casi, questa terapia aiuta a recuperare movimenti e capacità che sembravano perse.

La fisioterapia neurologica rappresenta un percorso riabilitativo altamente specializzato dedicato alle persone che hanno subito danni o patologie del sistema nervoso centrale e periferico. Questa branca della fisioterapia si occupa di migliorare le capacità motorie, l'equilibrio, la coordinazione e l'autonomia funzionale in pazienti colpiti da ictus, Parkinson, sclerosi multipla, traumi cranici, lesioni midollari e neuropatie periferiche. Grazie a protocolli personalizzati e tecniche basate sulle più recenti evidenze scientifiche, la riabilitazione neurologica aiuta il paziente a recuperare il maggior livello possibile di indipendenza nelle attività quotidiane, migliorando la qualità della vita.

