Il Gip ha deciso di non concedere a John Elkann la messa alla prova nel caso legato all’eredità degli Agnelli. La richiesta avanzata dall’avvocato dell’amministratore delegato della Juventus è stata respinta, lasciando aperta la strada a eventuali sviluppi giudiziari.

. I legali nel numero uno di Exor: «Non cambia niente». Il quadro giudiziario intorno a John Elkann si fa più serrato dopo l’ultima decisione del GIP di Torino. Il Giudice per le indagini preliminari ha infatti respinto l’ istanza di messa alla prova presentata dal presidente di Stellantis e AD di Exor nel procedimento relativo alla presunta residenza fittizia della nonna, Marella Caracciolo. Con il rigetto della richiesta e la contestuale restituzione degli atti alla Procura, spetta ora ai magistrati torinesi decidere se procedere con una richiesta di rinvio a giudizio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Eredità Agnelli, il Gip ha respinto la richiesta di messa alla prova per John Elkann

Approfondimenti su Eredità Agnelli

Il gip di Torino ha respinto la richiesta di messa alla prova di John Elkann.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Eredità Agnelli

Argomenti discussi: Eredità Agnelli, gip respinge richiesta messa alla prova per Elkann: atti tornano a pm; Eredità Agnelli, gip respinge richiesta messa alla prova per Elkann: atti tornano a pm; Eredità Agnelli: Gianluca Ferrero rifiuta il patteggiamento, il gip lo boccia!; Zichichi, venerdì a Roma i funerali del fisico nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri.

Eredità Agnelli, respinta la messa in prova per John Elkann: ora rischia rinvio a giudizio e processoLa gip di Torino respinge il rito alternativo dopo l’imputazione coatta per frode fiscale. Atti ai pm: verso la richiesta di rinvio a giudizio anche per Ferrero ... milanofinanza.it

Eredità Agnelli, gip respinge richiesta messa alla prova per Elkann: atti tornano a pmTornano ai pm gli atti dell’inchiesta della procura di Torino sull’eredità di Marella Agnelli, la vedova dell’Avvocato, scomparsa nel 2019. Questa mattina il gip ha rigettato la richiesta di messa all ... adnkronos.com

Eredità Agnelli, il caso dei 29 quadri: la procura di Roma indaga per illecita esportazione di opere d’arte x.com

Stellantis ammette: abbiamo sbagliato tutto. E correggere adesso costa caro (anche agli azionisti, dove non ci sono solo gli Agnelli e soci, ma pure i risparmiatori). Colpa di John Elkann C'è chi lo pensa - facebook.com facebook