È vero che gli elefanti non sanno saltare? Perché non ci riescono
Gli elefanti non saltano, e questa è una cosa nota. Il motivo sta nella loro struttura fisica: sono troppo pesanti e le zampe sono fatte per sostenere il peso, non per spingere verso l’alto. Per questo motivo, gli elefanti non sono in grado di saltare come altri animali.
Gli elefanti sono tra i pochissimi animali che non sanno saltare: colpa del peso, delle zampe e della loro anatomia, progettata più per sostenere che per spingere il corpo verso l'alto.🔗 Leggi su Fanpage.it
PERCHÉ GLI ELEFANTI SI FANNO LAVARE I PIEDI
