Così i carciofi egiziani diventano romaneschi e la passata di pomodoro cinese viene venduta come italiana Ora è stretta sui controlli
Da mesi si scopre che molti prodotti che troviamo nei supermercati sono falsi o contraffatti. Carciofi egiziani vengono spacciati come romani, mentre la passata di pomodoro cinese viene venduta come italiana. Le autorità stanno intensificando i controlli per fermare questa truffa che inganna i consumatori e mette a rischio la filiera agroalimentare italiana.
Carciofi egiziani che diventano romaneschi, tonnellate di passata di pomodoro di provenienza cinese o bulgara che, manco a dirlo, diventano made in Italy, tonnellate di riso in arrivo dall’Asia che inondano il mercato dell’Italia, primo produttore di riso in Europa e – immancabili – tonnellate di olio d’oliva di provenienza greca o tunisina che diventano extravergine italiano senza esserlo e, talvolta, senza neanche essere extravergine. Tutti prodotti la cui origine è stata accertata dalle forze dell’ordine ma che, nella pratica, viaggiano senza documenti di tracciabilità e per questo, come emerso in più di un caso, pronti a essere “nazionalizzati” ovvero ri-etichettati come italiani e poi immessi sul mercato senza che i consumatori siano messi nella condizione di identificarne la provenienza, esercitando inoltre una concorrenza sleale nei confronti di imprese che italiane lo sono davvero. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
