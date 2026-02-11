Conte fa un gesto con la mano ai giornalisti e se ne va | Da adesso lo farò in ogni conferenza

11 feb 2026

Antonio Conte si presenta in conferenza stampa, ma dopo aver risposto alle domande, si alza e fa un gesto con la mano ai giornalisti. Poi, senza dire altro, se ne va. “Da adesso lo farò in ogni conferenza”, dice rivolgendosi alle telecamere. Il tecnico del Napoli sembra intenzionato a cambiare il suo modo di comunicare con i media, dopo l’eliminazione contro il Como in Coppa Italia.

Luis Enrique al giornalista: “Non sa, non risponde”. Poi si alza e se ne va: “Buonanotte”

Dopo la vittoria del PSG sul Lille, l’allenatore Luis Enrique ha lasciato la conferenza stampa dopo aver risposto a due domande di un giornalista spagnolo, legate al caso Dro Fernandez.

Mourinho esasperato dai giornalisti, non ne può più: “Tuo padre era gentile con te da piccolo?”

