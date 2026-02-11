Concorso docenti PNRR3 la lettera estratta per l’avvio delle prove orali AGGIORNATO

Questa mattina sono state pubblicate le lettere estratte per le prove orali del concorso docenti PNRR3. Le prove sono state avviate per le classi di infanzia, primaria e scuola secondaria, seguendo quanto previsto nei bandi pubblicati con i decreti DDG n. 29382025 e DDG n. 29392025. I candidati ora attendono di conoscere le date ufficiali e le modalità di svolgimento delle prove.

Concorso docenti PNRR3 bandito con DDG n. 29382025 per infanzia e primaria e DDG n. 29392025 per la scuola secondaria: ecco le lettere estratte per l'avvio delle prove orali. Avvisi USR in aggiornamento.

