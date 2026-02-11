Cogliate corso di difesa personale gratuito posti esauriti in poche ore

In meno di 48 ore, tutti i posti disponibili per il corso di difesa personale gratuito promosso dal Comune di Cogliate sono andati esauriti. La richiesta è stata così alta che molte persone sono rimaste senza possibilità di partecipare. La città aveva annunciato l’iniziativa solo qualche giorno fa, e già subito si sono formate lunghe liste di attesa.

