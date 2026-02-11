Che cosa ha detto Francesca Albanese per doversi dimettere

Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui diritti umani nei territori palestinesi, ha attirato l’attenzione del governo francese con le sue parole. Durante un intervento al forum di Al Jazeera a Doha, il 7 febbraio, ha suscitato una reazione molto forte da Parigi, che ha chiesto le sue dimissioni. La questione sta facendo parlare molto, tra polemiche e tensioni diplomatiche.

