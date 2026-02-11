Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui diritti umani nei territori palestinesi, ha attirato l’attenzione del governo francese con le sue parole. Durante un intervento al forum di Al Jazeera a Doha, il 7 febbraio, ha suscitato una reazione molto forte da Parigi, che ha chiesto le sue dimissioni. La questione sta facendo parlare molto, tra polemiche e tensioni diplomatiche.

La Francia, membro della federazione United Slaves of Israel, ne chiede le dimissioni. Io, invece, esprimo il mio pieno sostegno a una persona degna di rispetto, che svolge il proprio mandato con coraggio e coerenza. Io sto con Francesca Albanese. - facebook.com facebook

“Israele nemico comune dell’umanità”, la Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: il discorso della relatrice speciale al forum con il leader di Hamas x.com