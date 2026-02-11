Che cosa ha detto Francesca Albanese per doversi dimettere
Francesca Albanese, relatrice speciale dell’Onu sui diritti umani nei territori palestinesi, ha attirato l’attenzione del governo francese con le sue parole. Durante un intervento al forum di Al Jazeera a Doha, il 7 febbraio, ha suscitato una reazione molto forte da Parigi, che ha chiesto le sue dimissioni. La questione sta facendo parlare molto, tra polemiche e tensioni diplomatiche.
Francesca Albanese, relatrice speciale Onu sui diritti umani nei territori palestinesi, ha scatenato la reazione furiosa del governo francese con un intervento al forum di Al Jazeera a Doha il 7 febbraio. Parigi ne chiede le dimissioni immediate, accusandola di aver definito Israele "nemico.🔗 Leggi su Today.it
Approfondimenti su Francesca Albanese
Cosa ha detto Francesca Albanese sul raid ProPal a La Stampa e perché è stata attaccata
Ultime notizie su Francesca Albanese
Argomenti discussi: Cosa ha detto Paolo Petrecca: tutte le gaffe della telecronaca Rai alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina; Tutte le frasi di Andrea Pucci al centro dello scandalo; Leonardo Maria Del Vecchio ospite da Lilli Gruber: ha detto cose industrialmente interessanti. Nonostante il plotone di esecuzione che fingeva di intervistarlo e l’ondata di critiche successive; Caso Signorini, sono stati rimossi i profili social di Fabrizio Corona. I legali: Censura.
Pucci e la rinuncia a Sanremo: cosa è successo e perché ha detto no al FestivalL'attore non immaginava di diventare un caso politico e ha deciso «autonomamente» di dare forfait non ritenendo ci fosse il clima per far ridere ... corriere.it
Belen Rodriguez smentisce Fabrizio Corona, non è stata cacciata?/ Cosa ha imparato da Maria De FilippiLe ultime dichiarazioni di Belen Rodriguez smentiscono ciò che ha detto Fabrizio Corona a Falsissimo, cosa ha rivelato su Maria De Filippi. ilsussidiario.net
La Francia, membro della federazione United Slaves of Israel, ne chiede le dimissioni. Io, invece, esprimo il mio pieno sostegno a una persona degna di rispetto, che svolge il proprio mandato con coraggio e coerenza. Io sto con Francesca Albanese. - facebook.com facebook
“Israele nemico comune dell’umanità”, la Francia chiede le dimissioni di Francesca Albanese: il discorso della relatrice speciale al forum con il leader di Hamas x.com
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.