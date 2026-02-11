Chatgpt lancia visore di documenti a schermo intero per report di ricerche approfondite

OpenAI ha lanciato un nuovo visualizzatore di documenti a schermo intero per ChatGPT. La funzione permette a ricercatori e analisti di consultare report e documenti in modo più semplice e diretto, migliorando il modo di lavorare con le ricerche approfondite.

OpenAI amplia le possibilità di ricerca su ChatGPT introducendo un viewer di documenti a schermo intero, pensato per supportare professionisti e analisti. Il nuovo strumento integra una tabella dei contenuti, un pannello delle fonti e la possibilità di indirizzare la lavoro verso siti specifici per una ricerca più mirata. L'aggiornamento è in fase di rollout per gli utenti Plus e Pro, con estensione prevista anche agli utenti gratuiti nel breve periodo. chatgpt: nuovo viewer di documenti per deep research. La nuova interfaccia separa la relazione finale dal flusso di conversazione, offrendo uno spazio di lettura dedicato e una presentazione più chiara.

