Valeria Marini si presenta a Portobello, la nuova serie tv su Enzo Tortora, e dice chiaramente che non ha paura di difendere Signorini. La showgirl si dice pronta a raccontare la verità e a mettere in discussione chiunque le si opponga. La sua presenza alla serata fa discutere, ma lei resta ferma e sicura delle sue parole.

Valeria Marini alla premiere di Portobello, la nuova serie tv che racconta la storia di Enzo Tortora. Nell’opera diretta da Marco Bellocchio, la showgirl e attrice ha vestito i panni di Moira Orfei. “Quando scoppia lo scandalo tutto diventa incontrollabile. Questa è una caratteristica che c’è sempre stata e non solo nel nostro Paese. Qui c’è un discorso diverso, quello di un grande uomo di spettacolo e presentatore che poi alla fine sì è stato scagionato dopo 10 anni, però si è ammalato”, ha detto parlando degli effetti della macchina del fango sulle persone del mondo dello spettacolo e non solo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Caso Signorini, Valeria Marini: "Non ho paura di difenderlo. La verità verrà fuori"

Approfondimenti su Valeria Marini Premiere

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Valeria Marini Premiere

Argomenti discussi: Valeria Marini si schiera con Signorini e attacca Medugno, si è cercato lo scandalo per mancata visibilità; Dopo Falsissimo: la verità di Valeria Marini su Signorini; Giulia Salemi: Perché Mediaset non ha puntato su di me? Ho una forte identità social, cozza con la carriera lì; Problemi di audio a Domenica In, Nicola Di Bari a Mara Venier: Non sento la tua voce, non so cosa succede.

Caso Signorini, Valeria Marini: Non ho paura di difenderlo. La verità verrà fuori(LaPresse) Valeria Marini alla premiere di Portobello, la nuova serie tv che racconta la storia di Enzo Tortora. Nell'opera diretta da Marco Bellocchio, la showgirl e attrice ha vestito ... ilmattino.it

Valeria Marini difende Signorini a Non è la TV: In tanti lo agganciavano per entrare al GF, ho visto i messaggiValeria Marini, ospite del podcast di Fanpage.it Non è la TV, ha difeso Alfonso Signorini. La showgirl ha raccontato un retroscena. Ha svelato di aver visto con i suoi occhi i tantissimi messaggi ... fanpage.it

Marina Berlusconi contro Fabrizio Corona sul Caso Signorini: "Mi hanno costretto a guardare una puntata di Falsissimo… e oltre ad essere falsissimo, l’ho trovato davvero noiosissimo. Comunque se ne stanno occupando i nostri avvocati." - facebook.com facebook

@mbgiuffrida racconta la nuova ordinanza del giudice riguardo al caso Signorini/Corona. Di nuovo pessime notizie per Corona . x.com