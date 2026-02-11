Carolina Crescentini | Affezionata alle mie occhiaie

L’attrice Carolina Crescentini, 45 anni, si mostra naturale e senza filtri. In un’intervista, ha detto di non voler cambiare le sue occhiaie, che considera parte di sé. Preferisce restare autentica piuttosto che ricorrere a interventi di bellezza. La sua scelta sorprende, ma rispecchia la sua personalità senza compromessi.

Occhiaie come Carolina Crescentini: cause e (possibili) trattamenti «Lo sguardo stanco, caratterizzato da occhiaie, non è necessariamente correlato alle poche ore di sonno: molto spesso entrano in gioco fattori strutturali e biologici», sottolinea la dottoressa Elisa Puma, medico estetico rigenerativo con studio a Milano. «Il solco lacrimale marcato, la perdita di volume, le discromie vascolari o pigmentate e una qualità cutanea impoverita sono tra le principali cause dell’effetto occhiaia, riscontrabile spesso anche in pazienti giovani». Secondo l’esperta, la chiave sta nell'individuare l’origine dell'inestetismo. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

