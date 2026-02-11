Il Cagliari si prepara alla sfida contro il Lecce con diverse assenze. Mina è ancora in dubbio, mentre Borrelli e Deiola cercano di recuperare in tempo. La squadra suda per mettere a posto le gambe e rialzarsi dopo un periodo complicato, sperando di conquistare punti importanti in vista della fine del campionato.

Nel contesto di una stagione decisiva, il Cagliari affronta una fase cruciale della corsa salvezza con la necessità di gestire al meglio le risorse disponibili. Dopo la trasferta di Roma, lo staff tecnico ha intensificato il monitoraggio delle condizioni fisiche dei giocatori di punta, consapevole dell’importanza della prossima sfida contro il Lecce e della necessità di bilanciare ripresa atletica e prevenzione di ricadute. La gara contro il Lecce diventa uno snodo fondamentale per la classifica, con la rosa che deve mantenere equilibrio tra competitività in campo e gestione del minutaggio. L’attenzione rimane concentrata sui segnali di miglioramento dei principali elementi e sulla possibilità di kisso recupero, pur mantenendo cautela per evitare nuovi ostacoli al percorso stagionale. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Cagliari in crisi infortuni prima del Lecce: Mina incerto, Borrelli e Deiola in corsa

La Roma si prepara per la partita contro il Cagliari, ma il morale non è dei migliori.

Le pagelle di Fiorentina-Cagliari analizzano le prestazioni dei giocatori nella 22ª giornata di Serie A 202526.

