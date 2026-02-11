Borussia Dortmund-Mainz 05 venerdì 13 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici
Questa sera il Borussia Dortmund sfida il Mainz 05 nella 22esima giornata di Bundesliga. I gialloneri di Kovac cercano una vittoria per risalire in classifica, mentre il Mainz, in grande forma, vuole continuare la serie positiva. La partita si gioca alle 20:30 allo Signal Iduna Park, con i tifosi pronti a sostenere entrambe le squadre in questa sfida importante.
Turno numero 22 di Bundesliga che si apre con il Borussia Dortmund di Kovac impegnato in casa contro un Mainz 05 in grande ripresa. Il BVB ha legittimato il secondo posto in classifica vincendo di slancio a Wolfsburg, allungando sull’Hoffenheim a +6. Quinta vittoria consecutiva in campionato per i gialloneri, pronti a sfidare l’Atalanta nei playoff di Champions la prossima settimana. Gli 05er ancora una volta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
