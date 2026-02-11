Borussia Dortmund-Mainz 05 venerdì 13 febbraio 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici

Da infobetting.com 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera il Borussia Dortmund sfida il Mainz 05 nella 22esima giornata di Bundesliga. I gialloneri di Kovac cercano una vittoria per risalire in classifica, mentre il Mainz, in grande forma, vuole continuare la serie positiva. La partita si gioca alle 20:30 allo Signal Iduna Park, con i tifosi pronti a sostenere entrambe le squadre in questa sfida importante.

Turno numero 22 di Bundesliga che si apre con il Borussia Dortmund di Kovac impegnato in casa contro un Mainz 05 in grande ripresa. Il BVB ha legittimato il secondo posto in classifica vincendo di slancio a Wolfsburg, allungando sull’Hoffenheim a +6. Quinta vittoria consecutiva in campionato per i gialloneri, pronti a sfidare l’Atalanta nei playoff di Champions la prossima settimana. Gli 05er ancora una volta . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

borussia dortmund mainz 05 venerd236 13 febbraio 2026 ore 20 30 formazioni quote pronostici

© Infobetting.com - Borussia Dortmund-Mainz 05 (venerdì 13 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

Approfondimenti su Borussia Dortmund Mainz

Mainz 05-Borussia Monchengladbach (venerdì 05 dicembre 2025 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Borussia Dortmund Mainz

Argomenti discussi: Wolfsburg - Borussia Dortmund in Diretta Streaming | DAZN IT; Borussia Dortmund-Mainz 05 (venerdì 13 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici; Borussia Dortmund vs FSV Mainz 05 Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Bundesliga 13-02-2026; Pronostico Dortmund-Mainz 13 Febbraio 2026: 22ª Giornata di Bundesliga.

Pronostico Borussia Dortmund vs FSV Mainz 05 – 13 Febbraio 2026La sfida di Bundesliga tra Borussia Dortmund e FSV Mainz 05 si giocherà il 13 Febbraio 2026 alle 20:30 nello storico Signal Iduna Park. Un appuntamento serale ... news-sports.it

borussia dortmund mainz 05Borussia Dortmund - 1. FSV Mainz 05 Wett Tipp & Quoten 13.02.2026Borussia Dortmund trifft am Freitag, den 13. Februar 2026, auf Mainz 05. Das Spiel findet um 20:30 Uhr im berühmten Signal Iduna Park statt und ist Teil des 22. Spieltags der Bundesliga. Wir ... sport.de

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.