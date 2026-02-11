bonus di 200 euro per chi si iscrive alle classi prime del filelfo

A Tolentino il Comune ha deciso di aiutare le famiglie con studenti in arrivo alle classi prime del Filelfo. Chi si iscrive riceverà un bonus di 200 euro, un sostegno concreto per affrontare le spese scolastiche. La misura mira a facilitare l’accesso all’istruzione e a rendere più semplice l’ingresso nel nuovo anno scolastico.

A Tolentino il diritto allo studio diventa un aiuto concreto: il Comune ha deciso di sostenere le famiglie e gli studenti che sceglieranno l’ istituto Filelfo con un contributo straordinario di 200 euro. Finora, in provincia solo a San Ginesio era stata adottata una strategia analoga, con un bonus di 300 euro. L’intervento è legato al quadro di emergenza post-sisma, per rafforzare la scuola come presidio di futuro e rendere più accessibile l’iscrizione ai percorsi presenti in città. Il bonus è destinato agli studenti che si iscriveranno entro sabato a uno dei sei indirizzi dell’istituto: liceo classico, liceo scientifico, scientifico opzione scienze applicate, liceo coreutico, liceo musicale e istituto tecnico economico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

