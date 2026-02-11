Bertinoro per i Pomeriggi del bicchiere il nuovo romanzo di Vincenza Alfano e le musiche di Iza e Sara

Domenica 15 febbraio alle 15.30, il teatro Novelli di Bertinoro ospita un nuovo appuntamento di “I pomeriggi del Bicchiere”. La rassegna, organizzata dal Comune, unisce libri, musica e buon cibo. Questa volta si parlerà del nuovo romanzo di Vincenza Alfano, accompagnato dalle musiche di Iza e Sara. Un evento che attrae appassionati di letteratura e musica, pronti a vivere un pomeriggio di svago e cultura nel cuore di Bertinoro.

Domenica 15 febbraio, alle ore 15.30, al teatro Novelli di Bertinoro va in scena il nuovo appuntamento con “I pomeriggi del Bicchiere”, la storica rassegna del Comune di Bertinoro che coniuga libri, musica, spettacoli ed enogastronomia.L'incontro si aprirà con la presentazione del romanzo “Le.🔗 Leggi su Forlitoday.it Approfondimenti su Bertinoro Pomeriggi Bertinoro, ai "Pomeriggi del bicchiere" l'autore Peppe Millanta e le musiche barocche del duo Sezione Aurea Domenica 8 febbraio a Bertinoro si terrà un nuovo appuntamento con i Bertinoro, al via la rassegna "I pomeriggi del bicchiere": tra gli ospiti Luciano Mattarelli e gli Hooverville Entertainers Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Bertinoro Pomeriggi Argomenti discussi: I pomeriggi del Bicchiere, a Bertinoro un appuntamento tutto al femminile tra libri e musica; Bertinoro, ai Pomeriggi del bicchiere l'autore Peppe Millanta e le musiche barocche del duo Sezione Aurea; Il libro di Millanta e le note di Pantieri; Peppe Millanta e il barocco di Sezione Aurea ai Pomeriggi del Bicchiere di Bertinoro. Il libro di Millanta e le note di PantieriUn pomeriggio sospeso tra parole, musica e sapori, capace di trasformare il teatro Novelli in un piccolo approdo dell’immaginazione. Domenica 8 febbraio, alle 15,30, Bertinoro torna ad accogliere ‘I p ... ilrestodelcarlino.it Metti un pomeriggio a Bertinoro tra le ‘cante’ romagnoleSarà all’insegna della musica e della tradizione il nuovo appuntamento con la rassegna ‘I pomeriggi del bicchiere’, in programma domenica a partire dalle 15,30 al Grand Hotel Terme di Fratta. Insieme ... ilrestodelcarlino.it Presentazione annullata, ce ne scusiamo. 2 febbraio, lunedì ore 17.30, da iocisto Enza Alfano presenterà Tempi supplementari di Gianluca Spadola. Edoardo e Giulia si amano da anni. Lui, professionista di successo con una storia familiare spezzat - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.