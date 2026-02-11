La vicenda del bambino tolto alla madre a Treviso continua a far discutere. Il Direttore Generale Benazzi appare confuso e non chiarisce bene le responsabilità dell’azienda. La famiglia chiede risposte e si aspetta azioni concrete, ma finora le spiegazioni sono state poche e poco chiare. La città si divide tra chi chiede giustizia e chi spera in una soluzione rapida.

Comunicato Stampa – Il Direttore Generale Benazzi sembra colpito da amnesia temporanea sulle responsabilità dell’Azienda nella gestione della vicenda del figlio di Laura Ora è Laura, la mamma del minore coinvolto, punita per aver sempre combattuto fermamente il modus operandi degli assistenti sociali – improntato alla costante redazione di relazioni non veritiere e del tutto parziali -, che intende smentire puntualmente ogni dichiarazione del Direttore Generale. E lo fa con i documenti alla mano, che sconfessano pienamente quanto divulgato dal Benazzi alla stampa locale. In primis, bisogna chiarire che Giordano non necessitava di alcuna autorizzazione per la divulgazione del video dell’allontanamento del minore, opportunamente offuscato per non rendere riconoscibili il minore e gli altri soggetti coinvolti; il video è pubblicato in rete dalla stessa madre sin dal 2022, è già stato mandato in onda negli anni scorsi in una puntata della trasmissione Delitti e Misteri su un’altra rete televisiva privata, durante la quale Laura era in studio a commentare quelle drammatiche immagini. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Bambino tolto alla mamma, la corsa ai ripari della ULSS 2 Marca Trevigiana

