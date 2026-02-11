Questa notte molte persone hanno sognato lo stesso incubo. Sfere gigantesche che si fanno opprimenti, fili che si inspessiscono e figure di ogni dimensione che si confondono. Un’immagine che sembra ripetersi nel sonno di tanti, creando un senso di inquietudine diffusa.

Sfere che diventano immense e opprimenti, fili che si inspessiscono, figure enormi e piccolissime insieme: non siete soli Una figura puntiforme, di solito un cerchio o una sfera, rimane ferma in uno spazio indefinito finché non diventa immensa e opprimente. Altre volte è un oggetto filiforme, un capello o un cavo sottile, che si inspessisce fino a diventare un tronco che occupa tutta la prospettiva. Oppure una figura appare allo stesso tempo minuscola e infinitamente grande, e l’incapacità di tenere insieme le due percezioni contrapposte genera disagio o angoscia. Queste immagini sono l’oggetto di incubi ricorrenti di diverse persone, che ciclicamente ne parlano sui social e sui forum, molte meravigliandosi di non essere le uniche a farli. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Avete mai fatto quest’incubo?

A Trieste, il mondo del sadomaso e dello scambismo si fa sempre più visibile.

