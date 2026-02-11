Assistenti di lingua straniera 2026 27 | avvisi USR per le richieste da parte delle scuole IN AGGIORNAMENTO

Il Ministero dell’Istruzione ha aperto le iscrizioni per gli assistenti di lingua straniera nel 202627. Con un avviso pubblicato il 30 gennaio, le scuole italiane possono già inviare le richieste. Il processo si sta muovendo verso la fase finale, mentre le istituzioni sono in attesa di ricevere le assegnazioni ufficiali.

Con l’avviso n. 47 del 30 gennaio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato avvio alla procedura per l’assegnazione degli assistenti di lingua straniera alle scuole italiane per il prossimo anno scolastico. L'articolo Assistenti di lingua straniera 202627: avvisi USR per le richieste da parte delle scuole IN AGGIORNAMENTO.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Assistenti Lingua 2026/27 Argomenti discussi: Assegnazione assistenti di lingua straniera alle Istituzioni scolastiche. Anno scolastico 2026/2027; Assistenti di lingua straniera alle scuole italiane 2026/27. Scadenza 25 marzo per gli USR, 10 aprile per le scuole. AVVISO; Assistenti di lingua straniera in Italia, entro il 25 marzo 2026 gli USR sceglieranno le scuole che li accoglieranno; Assistenti di lingua straniera 2026/27: avvisi USR per le richieste da parte delle scuole [IN AGGIORNAMENTO]. Assistenti di lingua straniera alle scuole italiane 2026/27. Scadenza 25 marzo per gli USR, 10 aprile per le scuole. AVVISOCon avviso n. 47 del 30 gennaio 2026, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha avviato la procedura per l’assegnazione degli assistenti di lingua straniera alle scuole italiane nel prossimo anno s ... orizzontescuola.it Assistenti di lingua straniera 2026/27: avvisi USR per le richieste da parte delle scuole [IN AGGIORNAMENTO]Con l’avviso n. 47 del 30 gennaio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato avvio alla procedura per l’assegnazione degli assistenti di lingua straniera alle scuole italiane per il prossi ... orizzontescuola.it MIM-Assistenti di lingua italiana all’estero, bando per l’a.s. 2026/2027: Domande dal 5 febbraio al 5 marzo Il Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) ha aperto le selezioni per i giovani laureati che desiderano intraprendere un’esperienza professionale e fo - facebook.com facebook Con l’avviso n. 47 del 30 gennaio 2026 il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha dato avvio alla procedura per l’assegnazione degli assistenti di lingua straniera alle scuole italiane per il prossimo anno scolastico. x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.