Arriva il maltempo di San Valentino | piogge e neve su novarese e Vco

Nel fine settimana, il maltempo si abbatte su Novarese e Vco. Pioggia e neve stanno creando disagi e problemi alla viabilità. La perturbazione arrivata questa notte si sta dissolvendo, ma le condizioni rimangono instabili. Nel corso della giornata, le nuvole si diradano e il cielo comincia a schiarire, anche se le temperature restano basse. La situazione resta in evoluzione, con il rischio di ulteriori precipitazioni nelle prossime ore.

Arriva una nuova perturbazione nel fine settimana.Come spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com “La perturbazione giunta questa notte si allontanerà già nella giornata odierna, lasciando spazio a schiarite via via più ampie nel corso del pomeriggio. Tuttavia, già nella giornata di giovedì.🔗 Leggi su Novaratoday.it

Dalla notte scorsa, il novarese e il Vco sono sotto l’effetto di due perturbazioni che portano pioggia, freddo e neve sulle Alpi.

Maltempo: nel weekend arriva il ciclone di San Valentino su tutta l'ItaliaIl prolungato periodo di instabilità che da settimane coinvolge l'Italia non accenna a finire. Per il weekend di San Valentino è ... msn.com

Previsioni meteo Lombardia, arriva il vortice di San Valentino: non è amore ma maltempo. Ecco dove e quandoUna nuova fase instabile è attesa nel weekend degli innamorati e dopo una breve pausa in arrivo altri giorni di cielo grigio e pioggia ... ilgiorno.it

