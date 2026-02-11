Alloggiava nel residence con ' colleghi' dediti allo spaccio tenta la fuga sull' auto a noleggio | espulso dall' Italia

Da cesenatoday.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un uomo albanese di 30 anni, sospettato di essere coinvolto nello spaccio di droga, è stato espulso dall’Italia. Era stato respinto alla frontiera nel dicembre 2025, ma poi aveva tentato di rientrare passando dall’Ungheria. Quando gli agenti sono arrivati per l’ordinanza di allontanamento, ha cercato di scappare in auto noleggiata, ma è stato subito fermato. Ora si trova fuori dal Paese, dopo aver tentato di aggirare i controlli.

Un 30enne albanese sospettato di essere dedito allo spaccio è stato espulso dall'Italia, nel dicembre 2025 era stato respinto alla frontiera ma era uscito a rientrare attraverso l'Ungheria. Nei giorni scorsi, il personale del nucleo di sicurezza urbana e polizia giudiziaria della Polizia Locale.🔗 Leggi su Cesenatoday.itImmagine generica

Approfondimenti su Residence Spaccio

Dall'Albania all'Italia senza apparenti motivi, smerciava la coca sull'auto a noleggio: in arresto

Espulso dall'Italia nel 2022, viene fermato alla guida di un'auto sulla SR11 a Castelnuovo

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Residence Spaccio

Argomenti discussi: Spaccio sul lungomare, i carabinieri arrestano il pusher; Vaga in auto sulla via Emilia nel cuore della notte, i carabinieri arrestano lo spacciatore itinerante.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.