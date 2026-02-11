Alloggiava nel residence con ' colleghi' dediti allo spaccio tenta la fuga sull' auto a noleggio | espulso dall' Italia

Un uomo albanese di 30 anni, sospettato di essere coinvolto nello spaccio di droga, è stato espulso dall’Italia. Era stato respinto alla frontiera nel dicembre 2025, ma poi aveva tentato di rientrare passando dall’Ungheria. Quando gli agenti sono arrivati per l’ordinanza di allontanamento, ha cercato di scappare in auto noleggiata, ma è stato subito fermato. Ora si trova fuori dal Paese, dopo aver tentato di aggirare i controlli.

Un 30enne albanese sospettato di essere dedito allo spaccio è stato espulso dall'Italia, nel dicembre 2025 era stato respinto alla frontiera ma era uscito a rientrare attraverso l'Ungheria. Nei giorni scorsi, il personale del nucleo di sicurezza urbana e polizia giudiziaria della Polizia Locale.

