Accessori | alla prova il Power Bank da 300W ed il caricatore da 140W di Anker

L’azienda americana Anker ha appena messo sul mercato due nuovi accessori che promettono di fare la differenza: il Power Bank da 300W e il caricatore da 140W con quattro porte. Dopo averli testati, possiamo dire che sono adatti a chi ha bisogno di ricariche rapide e affidabili, anche in viaggio o durante le sessioni di lavoro intense. Entrambi i prodotti si distinguono per la potenza e la praticità, pronti a soddisfare le esigenze di chi utilizza più dispositivi contemporaneamente.

Nelle scorse settimane Anker ci ha inviato due interessanti accessori per smartphone e PC da provare, nello specifico l' Anker Prime Power Bank da 26250mAh ed il caricatore da 140W a 4 porte. Il power bank Anker Prime si presenta con un design a parallelepipedo (16cm x 6,4cm x 3,8cm) che evidenzia sia nelle forme che nei materiali il livello premium del prodotto, vedendo il corpo avere una colorazione grigio canna di fucile ad esclusione della parte frontale dove è presente un pannello in plastica nera lucida che integra superiormente il display. Nella parte inferiore sono presenti dei pogo-pin che permettono di collergarlo ad un'apposita base di ricarica.

