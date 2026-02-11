A lezione dal Prof | una mano con Lorenzo Arduini

Durante il PokerStars Open, abbiamo assistito a una mano interessante tra Lorenzo Arduini. Abbiamo chiesto al giocatore di spiegare cosa pensava in ogni fase della partita e perché ha preso certe decisioni. Arduini ha raccontato passo dopo passo come ha analizzato le carte e le mosse degli avversari, offrendo uno sguardo diretto sul suo modo di giocare.

Quanti aspetti del gioco bisogna prendere in considerazione durante una mano? Strategia, avversari, dimensioni di una puntata. Sono solo alcune delle tante sfaccettature strategiche del poker. Abbiamo chiesto a Lorenzo Arduini di spiegare una (sua) mano particolare giocata durante il PokerStars Open In un gioco ad asimmetria informativa, tecnica, preparazione e dettagli fanno tutta la differenza del mondo. Chi pensa che il tutto si riduca a flop, turn, river e.fortuna non andrà molto lontano nel lungo periodo. La modalità torneo, come sappiamo, può premiare anche un giocatore "ricreazionale" ma se vogliamo migliorare, dobbiamo approfondire alcuni aspetti.

