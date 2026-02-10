Zichichi ponte tra scienza e fede | il suo metodo nato dalla visione del mondo cristiana

Antonino Zichichi, il celebre fisico siciliano, è morto a 96 anni. Considerato uno dei più grandi scienziati al mondo, ha pubblicato oltre 1100 lavori scientifici, soprattutto nel campo della fisica. La sua figura ha rappresentato un ponte tra scienza e fede, grazie a un metodo che nasceva dalla visione cristiana del mondo.

Riceviamo e pubblichiamo Ci ha lasciato all’età di 96 anni il fisico siciliano Antonino Zichichi, uno dei più grandi scienziati al mondo, con all’attivo più di 1100 pubblicazioni scientifiche, in particolar modo nel campo della fisica. La sua carriera scientifica (come la sua storia umana) è stata straordinaria, dalla fine degli anni 50 entra a lavorare al CERN di Ginevra (arrivandone poi ai massimi vertici), uno dei più grandi centri di ricerca mondiali, dove nel 1965 scoprirà l’antideutone, primo esempio di nucleo dell’antimateria, scoperta che rivoluzionerà la fisica moderna. È stato presidente dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dove ebbe l’intuizione geniale di far costruire dei laboratori di ricerca scientifica sotto il Gran Sasso, sfruttando il traforo della montagna per la costruzione dell’autostrada A24. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

È morto a 96 anni il fisico e divulgatore Antonino Zichichi.

Se ne va uno dei nomi più noti della fisica italiana.

