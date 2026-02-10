Vlahovic c’è la data del ritorno in campo | annuncio ufficiale

La Juventus ha annunciato ufficialmente quando Dusan Vlahovic tornerà in campo. Dopo settimane di attesa, i tifosi possono finalmente mettere nel mirino il suo ritorno. La società ha comunicato la data precisa, lasciando tutti più tranquilli e speranzosi di rivederlo presto in azione.

Ecco quando tornerà in campo Dusan Vlahovic: l'annuncio di questi minuti spiazza tutti i tifosi della Juventus. È fermo dallo scorso novembre a causa dell'infortunio all'adduttore sinistro rimediato contro il Cagliari che lo aveva costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico, ma adesso Dusan Vlahovic è sempre più vicino al ritorno in campo. Una splendida notizia per Luciano Spalletti, che ha bisogno dei gol dell'attaccante di Belgrado per concludere al meglio la stagione. A fare chiarezza su questa questione è il preparatore fisico della nazionale serba, Dusan Ilic, nel corso di un'intervista rilasciata a 'Tuttosport': "Sono sicuro che a inizio marzo rivedremo Dusan in campo."

