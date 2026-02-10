Ultimissime Inter LIVE | Calhanoglu esulta per il ritorno il retroscena su Luis Henrique

Da Milano arrivano nuove notizie sull’Inter. Calhanoglu esulta per il suo ritorno e i tifosi sperano in una svolta, mentre si svelano retroscena su Luis Henrique. La giornata è ricca di aggiornamenti, con i giocatori che si preparano a riprendere gli allenamenti e i dirigenti che valutano le prossime mosse. I tifosi nerazzurri restano in attesa di novità ufficiali.

Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Le notizie più importanti in casa nerazzurra. Ultimissime Inter Live: tutte le notizie più importanti del giorno targate nerazzurro della redazione di Inter News 24: leggi tutte le news in diretta per rimanere sempre aggiornato sull’Inter Ultimissime Inter Live di MARTEDI’ 10 FEBBRAIO. Calhanoglu è tornato, carico verso Inter Juventus: il messaggio del turco – FOTO. Calhanoglu è tornato ad allenarsi con la squadra, il centrocampista turco ha festeggiato il rientro con un post su Instagram Mercato Inter, Romano svela il retroscena su Luis Henrique: «Ecco le vere cifre dell’offerta del Bournemouth. 🔗 Leggi su Internews24.com

L’Inter tiene banco con le ultime novità di mercato.

In aggiornamento live, Inter News 24 presenta le ultime dichiarazioni di giocatori e di Chivu in vista della sfida contro il Liverpool.

