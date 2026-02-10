A 67 anni, Erio Bolandrini dimostra che la passione per il calcio non ha età. Nonostante l’età, si mette tra i pali e compie una parata da vero professionista, sorprendendo tutti. La sua storia dimostra che con impegno e passione si può continuare a giocare anche oltre i limiti tradizionali.

Infinito Erio Bolandrini. Quando la passione per il calcio ti fa andare in campo ancora a 67 anni. E piazzare una parata da urlo. Minuto 80 della partita tra Tiranese e Villa di Tirano, derby di 2ª categoria valtellinese. Bolandrini si toglie la casacca della tuta e, con la maglietta numero 12, entra in campo per sostituire Crapella, portiere titolare della Tiranese, tra l’ovazione del pubblico. Quello di domenica è stato un tributo che la Tiranese, dove il portierone ha iniziato la sua carriera e giocato per tanti anni, ha voluto dedicare ad Erio, che oggi è il preparatore dei portieri. “Quello del presidente e del direttivo della Tiranese è stato un gesto bellissimo – dice Bolandrini –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Tra i pali a 67 anni, Erio Bolandrini è da record: “La passione è tutto”

Il mercato del Milan per la porta si divide tra la volontà di confermare Maignan e la possibilità di valutare alternative.

