Terni segnalazioni e movimenti ‘sospetti’ | Manomessa e disattivata la luce dagli appartamenti Siamo preoccupati

Da ternitoday.it 10 feb 2026

La notte di lunedì 9 febbraio a Terni si è vissuta con un’altra incertezza. Intorno alle 22, un uomo si è introdotto nella zona dei garage e ha manomesso due volte le luci degli appartamenti vicini. I residenti sono preoccupati e chiedono maggiore attenzione alle forze dell’ordine.

“Un soggetto intorno alle 22 di lunedì 9 febbraio si è introdotto nella zona dei garage. Per ben due volte ha manomesso e disattivato la luce degli appartamenti”. Alla redazione di www.ternitoday.it è intervenuto un abitante del quartiere residenziale di Cospea che ha raccontato un episodio che sta generando profondo dibattito sui social. Secondo quanto ricostruito l’uomo avrebbe raggiunto l’esterno degli appartamenti. I residenti sono stati costretti ad uscire dalle proprie abitazioni per riattivare la corrente: “Sono sceso in strada dopo qualche minuto – afferma – e l’ho visto di fronte alla chiesa di San Giuseppe.🔗 Leggi su Ternitoday.itImmagine generica

