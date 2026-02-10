Terni fiera di San Valentino | tutte le limitazioni alla circolazione stradale e pedonale ORDINANZA

Questa mattina il Comune di Terni ha firmato un’ordinanza per regolare la circolazione durante la fiera di San Valentino. L’ordinanza, firmata dal dirigente del governo del territorio Federico Nannurelli, entrerà in vigore già da sabato 14 febbraio, giorno della manifestazione. Sono previste limitazioni alla circolazione stradale e pedonale per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

Una ordinanza municipale è stata firmata dal dirigente governo del territorio Federico Nannurelli. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo sabato 14 febbraio, ossia il giorno in cui si svolgerà la tradizionale 'Fiera di San Valentino.' Ordinanza: "Allo scopo di confermare una manifestazione ormai radicata nella popolazione ternana e non, visto il richiamo che tradizionalmente la medesima sottende, anche al di fuori del comprensorio". - Divieto di sosta con rimozione forzosa per tutti i veicoli in V.le Trento compresi i parcheggi esistenti lungo l'asse dalla mezzanotte del 14 febbraio alle 6 del 15 febbraio; - Divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Papa Zaccaria dalle 7 alle 20 del 14 febbraio; - Divieto di sosta, con rimozione forzosa per tutti i veicoli in entrambi i lati nei tratti di V.

