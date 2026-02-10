Supplenze 2026 ecco gli interpelli con data di scadenza 9 febbraio

Il Ministero dell’Istruzione ha pubblicato gli interpelli per le supplenze del 2026. La procedura, confermata dall’OM n. 882024, partirà quando le graduatorie saranno esaurite. La scadenza per presentare le domande è il 9 febbraio. In pratica, si aspetta che non ci siano più candidati disponibili prima di proporre gli incarichi.

Supplenze docenti 202526: è confermata la procedura di interpello prevista dall'OM n. 882024. Gli interpelli saranno proposti quando le graduatorie risulteranno esaurite, ossia non ci saranno più aspiranti che potranno accettare l'incarico proposto. L'interpello è diramato a livello nazionale tramite gli Uffici Scolastici.

