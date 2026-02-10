Sunderland-Liverpool mercoledì 11 febbraio 2026 ore 21 | 15 | formazioni ufficiali quote pronostici

Questa sera, alle 21:15, Sunderland e Liverpool scendono in campo per l’anticipo della ventiseiesima giornata di Premier League. La partita chiude il programma di mercoledì sera, mentre il turno si concluderà giovedì con il derby tra Brentford e Arsenal. Entrambe le squadre cercano punti importanti in vista delle prossime partite, e i tifosi sono in attesa di vedere quale delle due avrà la meglio.

Sunderland e Liverpool chiudono il programma di mercoledì sera con la penultima partita della ventiseiesima giornata che si concludere giovedì sera col il derby tra Brentford e Arsenal. I Black Cats sono stati battuti per 3-0 all’Emirates dopo aver resistito per quasi un tempo fino al gol di un Martin Zubimendi che in Inghilterra si. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Sunderland-Liverpool (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 21:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici Approfondimenti su Sunderland Liverpool Sunderland-Liverpool (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 21:15): formazioni, quote, pronostici Questa sera alle 21:15, Sunderland e Liverpool si sfidano nell’ultimo match della ventiseiesima giornata di Premier League. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Sunderland Liverpool Argomenti discussi: 15 statistiche pre-partita da conoscere in vista di Sunderland - Liverpool; Premier League e Coppa di Germania: tutte le gare dell'infrasettimanale su Sky e NOW; Premier League: date, time, channels and lineups for Sunderland vs Liverpool; Si accende già oggi Inter-Juventus: dove vederla gratis e in chiaro. Pronostico Sunderland-Liverpool: gli ultimi precedenti non contanoSunderland-Liverpool è una partita della ventiseiesima giornata di Premier League e si gioca mercoledì: tv, probabili formazioni, pronostico ... ilveggente.it Premier League 2025-2026: Sunderland-Liverpool, le probabili formazioniI padroni di casa sono alla disperata ricerca di un piazzamento europeo ma dovranno fare a meno di Dominik Szoboszlai. sportal.it In Premier c’è 1 neopromossa che in casa non cade mai ed è pronta a ospitare il Liverpool. E' il Sunderland che allo Stadium è imbattuto: striscia più lunga per una neopromossa inglese da fine anni ’70. I Reds restano favoriti, ma Black Cats terranno l’imbatt x.com "Il Liverpool deve subito rituffarsi nelle sabbie mobili della Premier League, andando a Sunderland per affrontare le Black Cats per il turno infrasettimanale di campionato." Matteo Peruzzi #SUNLIV | #OLSCItaly - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.