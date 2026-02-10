Stop al programma sulle Olimpiadi la giornalista ferma tutto e dà la notizia in diretta

La giornalista ha interrotto improvvisamente la trasmissione, annunciando che il programma sulle Olimpiadi si ferma qui. La serata, che sembrava procedere come tante altre tra gare e immagini dagli impianti, si è conclusa in modo inaspettato. Nessuno si aspettava questa decisione in diretta, che ha lasciato il pubblico sorpreso.

La serata di ieri su Notti Olimpiche è scivolata via inizialmente come tante altre, con il racconto delle gare, le immagini dagli impianti e l’atmosfera sospesa delle Olimpiadi Invernali. In studio, su Rai 2, tutto sembrava pronto per introdurre hockey e curling, discipline che stanno accendendo l’interesse del pubblico in questa edizione di Milano Cortina 2026. E invece, prima ancora dei servizi sportivi, è arrivato un momento inatteso che ha cambiato il tono della trasmissione. A prendere la parola è stata la conduttrice Sabrina Gandolfi, volto storico di Rai Sport, che con voce ferma ha annunciato: “Prima di andare a vedere i servizi su hockey e curling, vi leggo un comunicato del nostro comitato ”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Approfondimenti su Notti Olimpiche

La Rai ha deciso di interrompere

Ultime notizie su Notti Olimpiche

