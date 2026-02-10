Questa sera in tv andrà in onda un film dedicato alla leggenda Ferrari. La programmazione dei principali canali offre diverse opzioni in prima serata, pronti a intrattenere gli spettatori con storie di velocità e passione.

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 10 febbraio. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv martedì 10 febbraio. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Ferrari è un film del 2023 diretto da Michael Mann, adattamento cinematografico della biografia del 1991 Enzo Ferrari: The Man and the Machine scritta da Brock Yates e narra le vicende di Enzo Ferrari nel 1957. Il film, ambientato nell'estate del 1957, racconta il periodo di profonda crisi vissuto dall'ex pilota Enzo Ferrari dopo che la bancarotta ha fatto capitolare l'azienda fondata da lui e da sua moglie Laura soltanto dieci anni prima. 🔗 Leggi su 2anews.it

© 2anews.it - Stasera in tv martedì 10 febbraio: Ferrari

Questa sera alle 21 su Sky Cinema Uno HD e NOW, va in onda Hypnotic, il nuovo film con Ben Affleck nei panni di un detective ossessionato.

Oggi, nel pomeriggio, tutti i canali in chiaro trasmettono diversi programmi.

