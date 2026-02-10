Sì l' Ai potrebbe davvero trovarti il fidanzato perfetto Ecco come

L’intelligenza artificiale sta cambiando anche il modo di trovare l’amore. Sempre più persone usano app e programmi che, grazie a algoritmi sofisticati, cercano di abbinare le coppie più compatibili. La tecnologia promette di semplificare la vita sentimentale, aiutando a scovare il partner ideale senza passare ore a cercare o a incontrare persone che non fanno per noi. È un fenomeno che cresce rapidamente, e molti iniziano a provarlo come alternativa ai metodi tradizionali di conoscere qualcuno.

Negli ultimi anni l'intelligenza artificiale ha iniziato a trasformare anche il modo in cui incontriamo potenziali partner e viviamo le relazioni sentimentali. Dai profili suggeriti dagli algoritmi alle funzioni di matchmaking automatico, le app di incontri (da Tinder a Bumble, passando per Hinge.

