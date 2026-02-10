San Giorgio del Sannio tutto pronto per il Carnevale 2026

San Giorgio del Sannio si prepara a vivere il Carnevale 2026, un appuntamento molto atteso che nei giorni 15 e 17 febbraio porterà nelle strade del paese sfilate di carri allegorici, animazione per bambini e momenti di condivisione per tutta la comunità. L'evento è stato voluto dall 'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Proloco, l' Associazione "Cuore al centro", l'Unitalsi e l'agenzia "Siano Eventi". " Il Carnevale rappresenta una delle espressioni più autentiche della nostra identità collettiva – dichiara il Sindaco Giuseppe Ricci – ed è soprattutto il risultato di un grande lavoro di squadra.

