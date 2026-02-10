Samsung direct voicemail | ho provato la nuova funzione e come usarla

Samsung ha lanciato una nuova funzione per le chiamate, chiamata voicemail diretto. Ho provato la beta di One UI 8.5 e già si può usare. Ora, quando ricevi una chiamata, puoi decidere di lasciare direttamente un messaggio senza passare per la segreteria tradizionale. La funzione sembra semplice da attivare e promette di velocizzare le comunicazioni. Samsung sta cercando di migliorare l’esperienza utente con questa novità, che potrebbe arrivare presto su più modelli.

Samsung ha pubblicato in anteprima una beta di One UI 8.5 che introduce una novità significativa per la gestione delle chiamate: voicemail diretto. Questo sistema opera sul dispositivo stesso, bypassa il voicemail del gestore e si avvale dell'integrazione con Text Call e di intelligenza artificiale per trascrivere e riassumere i messaggi vocali non risposti. Il risultato è una visione immediata dei contenuti, con la possibilità di ascoltare o reagire rapidamente, migliorando l'efficienza nelle comunicazioni quotidiane. voicemail diretto: definizione e modalità operative. Il voicemail diretto consente di gestire la segreteria vocale senza affidarsi al servizio del provider, operando direttamente sul dispositivo.

