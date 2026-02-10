Quentin Tarantino torna sul set. Questa volta, insieme a Simon Pegg, per il film

Only What We Carry, nuovo film scritto e diretto da Jamie Adams, svela il suo primo sguardo ufficiale e riporta Quentin Tarantino davanti alla macchina da presa. Diffusa la prima immagine di Only What We Carry, nuovo film con Simon Pegg, Sofia Boutella e Quentin Tarantino. Il progetto segna il ritorno dell'autore di Pulp Fiction a un vero ruolo attoriale, per la prima volta dal 1996. Un primo sguardo e una storia di ritorni La prima immagine di Only What We Carry, condivisa da Deadline, mostra Simon Pegg e Sofia Boutella nei panni di una coppia apparentemente serena. Uno scatto quieto, quasi ingannevole, che anticipa un film tutto giocato sulle crepe invisibili, sulle vite sospese e su ciò che resta quando il passato torna a bussare alla . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Quentin Tarantino torna davanti alla macchina da presa insieme a Simon Pegg con Only What We Carry

