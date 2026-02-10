Quando pagano l' Assegno unico a febbraio 2026? Ecco le date dell' accredito nel calendario dell' Inps

Quando arriveranno i pagamenti dell'Assegno unico a febbraio 2026? L’Inps ha pubblicato le date dell’accredito. Le famiglie con figli a carico potranno contare su questa cifra anche nel nuovo anno, con pagamenti previsti in base al calendario stabilito. Le date sono già note e confermate, e il supporto continuerà a essere erogato mensilmente, come sempre, in funzione dell’ISEE.

Quando pagano l'Assegno unico a febbraio 2026? Ecco le date dell'accredito nel calendario Inps Calendario dei pagamenti febbraio 2026 L' Assegno Unico Universale (AUU), destinato al supporto delle famiglie con figli a carico, continuerà a essere erogato mensilmente in base al valore dell' ISEE. Date dei pagamenti di febbraio 2026 Nel mese di gennaio 2026, il pagamento dell'assegno unico per i beneficiari già in carico sarà effettuato nella seconda metà del mese, indicativamente tra il 17 e il 20 febbraio. In caso di variazioni nei dati o di nuova domanda, invece, l'erogazione avverrà entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata presentata la richiesta.

