Quando la fiaba prende vita | a Prato Carnico il teatro si costruisce assieme ai bambini

A Prato Carnico il teatro si fa insieme ai bambini. Un attore rimane fermo dentro una scatola colorata, mentre un bambino immagina e lo fa muovere. La scena prende vita grazie alla fantasia dei più piccoli, che trasformano uno spettacolo statico in un momento di gioco condiviso.

Un attore immobile, racchiuso in una scatola colorata, e l’immaginazione di un bambino che lo rimette in movimento. Prende le mosse da qui “C’era una Volta. Adesso!”, lo spettacolo teatrale per famiglie in programma sabato 14 febbraio alle 16.30 all’auditorium comunale di Pieria di Prato Carnico.🔗 Leggi su Udinetoday.it

Approfondimenti su Prato Carnico

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Prato Carnico

Argomenti discussi: Dalle fiabe dei fratelli Grimm all’anime Netflix: perché The Grimm Variations riscrive l’oscurità delle storie che credevamo di conoscere; Morozzi e l’amore lento: Io e gli eroi della passione. Rivoluzione è essere uniti; Quello che cerchi sta cercando te di Kader Abdolah: Rumi raccontato come una fiaba vera, per capire cosa ci manca quando corriamo troppo; Morta Maria Rita Parsi, psicopedagogista che trovò la vocazione dopo lo choc per una fiaba. Diceva: Figli? Non li ho voluti: ce ne sono troppi da sostenere sulla Terra.

I bambini danno vita alla fiaba: teatro partecipato per tutta la famiglia a Prato Carnico --> https://www.nordest24.it/spettacolo-teatro-famiglie-prato-carnico-cera-una-volta-adesso - facebook.com facebook