Progetto Bione | L' amministrazione uscente si astenga dall' ipotecarne il futuro

Ieri sera, durante la commissione comunale, è emerso un nuovo scontro sul futuro del Centro Sportivo Bione. I rappresentanti dell’amministrazione uscente sono stati chiamati a rispondere sulla presentazione del progetto, che arriva a soli tre mesi dalle prossime elezioni. La critica principale riguarda proprio la tempistica: molti ritengono sbagliato e poco trasparente prendere decisioni così importanti in un momento già caldo di campagna elettorale. La tensione sale, e il dibattito si fa acceso.

Rete per Lecco: "A 3 mesi dal voto è scorretto ipotecare il Bione. Progetto poco chiaro, onere sproporzionato per il Comune, debito ventennale. Le società sportive scontente e non ascoltate. Serve Project Financing con vero partenariato pubblico-privato per una Cittadella dello Sport" In generale, secondo noi, è poco chiara l'impalcatura complessiva del progetto ma soprattutto ci pare sproporzionato l'onere che resterebbe in carico al Comune rispetto a ciò che è dovuto dal gestore. Si sta preventivando una situazione debitoria ventennale a carico del Comune e il colmo è che il progetto scontenta tutti a partire proprio dalle società sportive che ne sono i primi fruitori e che, evidentemente, non sono state interpellate e ascoltate in via preventiva.🔗 Leggi su Leccotoday.it

Il progetto Bione, da 24 milioni di euro, ha fatto parlare di sé in modo inaspettato.

