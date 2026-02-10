Prima pagina Corriere dello Sport | Juve limits | l’attacco dell’Inter ha 12 gol in più

La Juventus si prepara a affrontare una sfida importante contro l’Inter, che ha già segnato 12 gol in più in questa stagione. La prima pagina del Corriere dello Sport di oggi mette in evidenza questa differenza, mentre si parla anche di Milan e di possibili mosse di mercato. I tifosi sono in attesa di vedere se i bianconeri riusciranno a colmare il gap e a risalire la classifica.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, martedì 10 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, in prima pagina, apre parlando del derby d'Italia tra Inter e Juventus, in programma sabato 14 febbraio alle ore 20:45 a 'San Siro' e valevole per la 25^ giornata della Serie A 2025-2026. La squadra di Cristian Chivu segna, di media, ogni 7,7 tiri in porta, mentre quella di Luciano Spalletti paga l'assenza per infortunio di Dušan Vlahovic.

