Oggi il prezzo del gas all’ingrosso si ferma a 0,362 euro per metro cubo. Il valore si mantiene stabile rispetto ai giorni scorsi, con poche variazioni. I mercati monitorano attentamente i dati, ma al momento non ci sono grandi scossoni.

Quanto vale oggi il gas all’ingrosso? Il prezzo PSV e le tendenze del momento. Il valore del PSV oggi Alla data del 9 Febbraio 2026, il prezzo medio del gas naturale al Punto di Scambio Virtuale (PSV) si attesta a 0,362 €Smc. Questo valore è stato ottenuto convertendo la quotazione di 38,16 euroMWh, utilizzando il coefficiente di conversione standard di 1 MWh = 10,7 Smc. Andamento e tendenza del PSV Negli ultimi giorni, il prezzo del PSV ha mostrato una tendenza al ribasso rispetto ai valori registrati a fine gennaio, quando si erano toccati picchi superiori a 45 euroMWh (circa 0,421 €Smc). Dopo una fase di volatilità, il mercato sembra aver trovato una relativa stabilità, con valori che oscillano tra 34 e 40 euroMWh (0,318 – 0,374 €Smc). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Prezzo gas oggi PSV: quanto vale oggi il gas all’ingrosso

Ultime notizie su Gas PSV

Argomenti discussi: Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Mercoledì 4 febbraio 2026; PUN luce e PSV gas 3 febbraio: come sono cambiati i prezzi dell'energia?; Aggiornamento indici PUN luce e PSV gas, Domenica 8 febbraio 2026; PUN luce e PSV gas 8 febbraio: insolito aumento del prezzo luce.

