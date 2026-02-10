Polifenoli delle meraviglie alleati di bellezza contro l’invecchiamento della pelle
Bacco diventa un alleato di bellezza contro i segni del tempo. I polifenoli del vino rosso, come il resveratrolo e altri flavonoidi, vengono usati in cosmetica e medicina estetica per combattere l’invecchiamento della pelle. Questi composti contrastano stress ossidativo e infiammazioni di basso grado, aiutando a mantenere la pelle più tonica, luminosa e meno soggetta a discromie e lassità.
In cosmetica e medicina estetica Bacco è davvero alleato di Venere. Pensiamo ai polifenoli del vino rosso: flavonoidi, stilbeni come il resveratrolo e acidi fenolici agiscono sull’ invecchiamento cutaneo, contrastando stress ossidativo e infiammazione cronica di basso grado, responsabili di opacità, discromie, lassità della pelle e fragilità vascolare. “L’importanza del vino per la nostra salute e bellezza è collegato all’invecchiamento”, dice Giovanni Scapagnini, professore di Nutrizione clinica presso l’Università degli studi del Molise e studioso di fama internazionale, che ne ha parlato con LaSalute di LaPresse in occasione di Roma International Estetica 2026, la manifestazione dedicata a benessere ed estetica professionale appena conclusa alla Fera Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it
