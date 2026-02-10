Bacco diventa un alleato di bellezza contro i segni del tempo. I polifenoli del vino rosso, come il resveratrolo e altri flavonoidi, vengono usati in cosmetica e medicina estetica per combattere l’invecchiamento della pelle. Questi composti contrastano stress ossidativo e infiammazioni di basso grado, aiutando a mantenere la pelle più tonica, luminosa e meno soggetta a discromie e lassità.

In cosmetica e medicina estetica Bacco è davvero alleato di Venere. Pensiamo ai polifenoli del vino rosso: flavonoidi, stilbeni come il resveratrolo e acidi fenolici agiscono sull’ invecchiamento cutaneo, contrastando stress ossidativo e infiammazione cronica di basso grado, responsabili di opacità, discromie, lassità della pelle e fragilità vascolare. “L’importanza del vino per la nostra salute e bellezza è collegato all’invecchiamento”, dice Giovanni Scapagnini, professore di Nutrizione clinica presso l’Università degli studi del Molise e studioso di fama internazionale, che ne ha parlato con LaSalute di LaPresse in occasione di Roma International Estetica 2026, la manifestazione dedicata a benessere ed estetica professionale appena conclusa alla Fera Roma. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Polifenoli delle meraviglie, alleati di bellezza contro l’invecchiamento della pelle

Approfondimenti su Venere Pelle

I microbi sulla pelle sono i nuovi alleati della bellezza, grazie alle loro proprietà benefiche.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Venere Pelle

Polifenoli delle meraviglie, alleati di bellezza contro l’invecchiamento della pellePolifenoli delle meraviglie, nel vino alleati di bellezza contro l’invecchiamento della pelle. lapresse.it

Longevità e benessere: polifenoli, istruzioni per l'usoProtagonisti vegetali. Dalle ciliegie al tè verde, dal cacao all'olio di oliva: molecole antiossidanti e antinfiammatorie che sostengono cuore, muscoli e sonno Protagonisti di numerosi studi ... lagazzettadelmezzogiorno.it