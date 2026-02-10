PALINSESTI 15-21 FEBBRAIO 2026 | L’EREDITÀ DI SERA CHIUDE STRISCIA… PER SEMPRE?

La storica trasmissione di Canale 5 chiude i battenti per sempre. La decisione ha sorpreso molti, soprattutto perché arriva in una stagione in cui i palinsesti televisivi stanno affrontando cambiamenti profondi. La fine dello show, che ha accompagnato intere generazioni, lascia un vuoto difficile da colmare nel panorama televisivo italiano.

Palinsesti Rai, Mediaset, La7, Tv8, Nove e La7 Cinema dal 15 al 21 febbraio 2026. Rai1 D: Cuori 3 (46) 1ªTv L: Cuori 3 (56) 1ªTv M: Un Amore a 5 Stelle M: Fabrizio De Andrè: Principe Libero G: Don Matteo 15 (710) 1ªTv V: L'Eredità: Sfida Tra Giganti (12) S: L'Eredità: Sfida Tra Giganti (22) Canale 5 D: Chi Vuol Essere Milionario: Il Torneo L: Taratata (22) M: Colpa dei Sensi (33) 1ªTv M: Una Nuova Vita (44) 1ªTv G: Striscia La Notizia (55) V: Io Sono Farah 1ªTv S: C'è Posta per Te (79) nessuna segnalazione nessuna segnalazione Rai2 D: XXV Giochi Olimpici Invernali L: XXV Giochi Olimpici Invernali M: XXV Giochi Olimpici Invernali M: XXV Giochi Olimpici Invernali G: XXV Giochi Olimpici Invernali V: XXV Giochi Olimpici Invernali S: XXV Giochi Olimpici Invernali Italia 1 D: Le Iene L: Memory M: Le Iene Presentano: Inside M: Kingsman: Secret Service G: Mission: Impossible Rogue Nation V: Pirati dei Caraibi: La Vendetta di Salazar S: Dolittle il daytime sarà occupato della Olimpiadi Invernali Dal 1602, ore 06:00 – Miami Vice Rai3 D: PresaDiretta L: Lo Stato delle Cose M: FarWest M: Chi l'ha Visto? G: Splendida Cornice V: Cattiverie a Domicilio 1ªTv S: Rete 4 D: Fuori dal Coro L: Quarta Repubblica M: E' Sempre Cartabianca M: Realpolitik G: Dritto e Rovescio V: Quarto Grado S: I Due Superpiedi quasi Piatti Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione La7 D: L'Impero del Sesso L: La Torre di Babele M: DiMartedì M: Una Giornata Particolare G: Piazzapulita V: Propaganda Live S: In Altre Parole La7 Cinema D: Deep Impact L: Max Payne M: The International M: Piume di Struzzo G: In Linea con l'Assassino V: Foxcatcher: Una Storia Americana S: Caccia a Ottobre Rosso Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Tv8 D: Infinite Storm L: 4 Hotel (68) 1ªTv M: The Idea of You 1ªTv M: Champions League G: Conference League V: Cucine da Incubo 1ªTv S: 4 Ristoranti R Nove D: Che Tempo Che Fa L: Torno Indietro e Cambio Vita M: Cash or Trash: La Notte dei Tesori M: Little Big Italy R G: Only Fun: Comico Show (310) V: I Migliori Fratelli di Crozza S: Accordi & Disaccordi Nessuna segnalazione Nessuna segnalazione Legenda 1ªTv = prima visione 1ªTv free = prima visione in chiaro new = nuova stagione, edizione o trasmissione R = replica

