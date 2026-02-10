oroscopo dei tarocchi del mese di febbraio 2026 per ariete toro gemelli cancro leone vergine bilancia scorpione sagittario capricorno acquario pesci ecco le previsioni di thalys

Le previsioni dei tarocchi per il mese di febbraio 2026 arrivano con sorprese e cambi di rotta per tutti i segni zodiacali. Secondo le carte di Thalys, alcuni segni potrebbero affrontare decisioni importanti, mentre altri si preparano a ricevere nuove opportunità. I nativi dell’Ariete, ad esempio, potrebbero sentirsi più energici, ma devono fare attenzione alle scelte impulsive. I Toro, invece, potrebbero vivere momenti di riflessione, mentre i Gemelli si troveranno al centro di situazioni inaspettate. Le previsioni

. Ariete – Il Carro Il presagio del mese: la carta che illumina il tuo destino La carta dominante dei Tarocchi per Ariete a Febbraio 2026 è Il Carro, emblema di determinazione, direzione e volontà consapevole. Questo mese si apre come una fase di movimento deciso, in cui non puoi più restare spettatore. Febbraio ti chiede di assumere il controllo del tuo percorso, senza impulsività ma con fermezza. L’energia è intensa, dinamica, orientata al progresso, e mette in luce il tuo bisogno di avanzare verso obiettivi chiari. 🔗 Leggi su Feedpress.me

