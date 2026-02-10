Oroscopo Amore Ariete 16-22 Febbraio 2026 | L' Impegno del Cuore

La settimana dal 16 al 22 febbraio 2026 porta un cambiamento importante per gli Ariete. È il momento di mettere in chiaro i sentimenti e di affrontare le emozioni con più maturità. Chi ha una relazione in corso potrebbe scoprire nuove sfumature del proprio rapporto, mentre chi è single potrebbe fare incontri significativi. La passione c’è, ma ora conta anche la solidità e l’impegno concreto. È una fase in cui l’amore si fa più serio e consapevole.

