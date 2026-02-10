Oltre 500mila euro dalla Regione per il recupero dell' area ' I Casalini' di Pomarance

La Regione ha stanziato più di 500 mila euro per recuperare l’area 'I Casalini' a Pomarance. La città si aggiunge a una lista di 13 comuni toscani che beneficiano di fondi extra grazie al progetto 'Toscana Diffusa', che ha ottenuto altri 5,8 milioni di euro. Ora l’obiettivo è sistemare il territorio e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

E' Pomarance uno dei 13 comuni che beneficiano dello scorrimento della graduatoria del bando 'Toscana Diffusa', progetto regionale che ha ricevuto nuovi stanziamenti per 5,8 milioni. La nuova ripartizione delle risorse è stata decisa nel corso dell'ultima seduta della Giunta regionale, su.

