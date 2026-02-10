Olimpiadi Milano Cortina l’Italia festeggia con il curling | è bronzo

L’Italia conquista una medaglia di bronzo nel curling alle Olimpiadi di Milano Cortina. Amos Mosaner e Stefania Costantini hanno portato a casa il primo podio azzurro in questa disciplina, regalando una gioia grande agli appassionati italiani. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti, mentre tutta la squadra si è stretta in un abbraccio di festa nel momento della premiazione. La soddisfazione si legge sui volti dei protagonisti, che hanno combattuto con determinazione fino all’ultimo tiro.

C'era un'attesa silenziosa, quasi sospesa, attorno al cammino olimpico di Amos Mosaner e Stefania Costantini. La coppia azzurra del curling arrivava ai Giochi invernali con il peso delle aspettative e con la consapevolezza di rappresentare una disciplina che, negli ultimi anni, ha saputo conquistare spazio e credibilità agli occhi del grande pubblico. A Milano Cortina 2026 ogni partita è diventata un racconto fatto di concentrazione, freddezza e precisione assoluta. Fin dalle prime stone lanciate sul ghiaccio, Mosaner e Costantini hanno mostrato solidità e affiatamento, qualità indispensabili in una competizione olimpica dove ogni errore può diventare decisivo.

Oggi alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina sono in programma diverse gare con gli italiani protagonisti.

Questa mattina si apre con una sorpresa nel medagliere: Lorello conquista il bronzo nel curling, sorprendendo tutti.

